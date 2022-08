El ejército ruso ha estado atacando posiciones ucranianas desde la central nuclear de Zaporiyia , la mayor planta de Europa por potencia producida que controla desde marzo, en las últimas semanas, según el Instituto para el Estudio de la Guerra . Estos ataques, entre ellos a Nikopol, ponen "intencionadamente" a Ucrania en una posición "difícil" , según el think tank estadounidense: o devuelve el fuego "arriesgándose a la condena internacional y a un incidente nuclear (lo que es poco probable que hagan las fuerzas ucranianas)" o Ucrania permite que las fuerzas rusas continúen disparando ddesde una "zona segura" para ellas.

El think tank estadounidense añade que el ejercito ruso está transfiriendo "cada vez más personal y equipamiento" a las regiones de Jersón y Zaporiyia a cambio de abandonar los esfuerzos por hacerse con Slovyansk y Siversk. También están redistribuyendo equipos militares llevándolos a Crimea -ocupada por Rusia en 2014- desde otros puntos de Ucrania.

Continúan las acusaciones entre Rusia y Ucrania sobre los ataques a la central eléctrica de Zaporiyia , la mayor planta nuclear de Europa. Según la empresa estatal ucraniana Energoatom, la central ha registrado dos ataques, pero no ha habido liberación de radioactividad. Actualmente, mantiene solo dos de sus seis reactores activos.

Por el momento, el ejército ruso sigue atacando el suroeste y sureste de Izyum, el este de Siversk, y el este y sur de Bakhmut. En la región de Donetsk, las defensas ucranianas se están viendo debilitadas por los combates recurrentes , especialmente entre Avdiivka y la propia ciudad de Donetsk. Sin embargo, no son todo victorias: el think tank estadounidense apunta a que Rusia intentó, sin éxito, avanzar hacia el este de la ciudad de Mykolaiv durante el fin de semana.

En las últimas horas los ataques terrestres de Rusia se han concentrado alrededor de la ciudad de Donetsk, al noroeste de Slovyansk y al noreste y sureste de Bakhmut. El Ministerio de Defensa británico apunta a esta última ciudad como la gran victoria rusa de los últimos 30 días. Los avances, no obstante, solo le han servido a los rusos para avanzar la línea del frente 10 kilómetros , “seguramente menos de lo planeado”.

Miércoles 10 de agosto, día 168 de la guerra: Zaporiyia, punto crucial de la contienda un día más

El ejército ruso sigue concentrando sus ataques en el este de Ucrania. Según recoge el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las batallas se recrudecen en el sureste de Siversk y alrededor de Bakhmut. También en la región de Donetsk, especialmente en la capital, pero también cerca de la zona de Zaporiyia. Precisamente la central nuclear sigue siendo un punto crucial: las fuerzas ucranianas denuncian que Rusia continúa disparando desde allí.

El think tank estadounidense señala que Sebastopol y el norte de Crimea, zonas en la órbita rusa, fueron atacadas en las últimas horas. Pese a las continuas acusaciones entre Rusia y Ucrania, ni el Kremlin culpabilizó a Kiev ni las fuerzas ucranianas se atribuyeron los daños ocasionados. El ISW indica también que varios medios occidentales apuntan que en Izyum se está realizando una contraofensiva por parte de Ucrania, pero desde el Estado Mayor no han comentado nada al respecto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico asegura que Rusia está formando un nuevo cuerpo dentro de su ejército, con base provisional en Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú. Pese a ello, desde la inteligencia británica auguran que este batallón no será decisivo, pues está basado en alistamientos voluntarios y la contienda no está siendo muy popular entre la población rusa, por lo que no alcanzarán un número apropiado de hombres alistados.