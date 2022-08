Uno de los reactores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ha sufrido un ataque este viernes que ha provocado un incendio en las inmediaciones de las instalaciones, dañando líneas eléctricas y naves industriales de la planta, que sigue siendo gestionada por sus técnicos ucranianos. Sin embargo, hay dos hipótesis de quien ha realizado la ofensiva. Las autoridades prorrusas de la región han acusado a las fuerzas ucranianas, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reclamado que Rusia debe "asumir la responsabilidad" por el "acto de terror".

"Hoy, los ocupantes han creado otra situación extremadamente arriesgada para toda Europa: han golpeado dos veces la central nuclear de Zaporiyia. Cualquier bombardeo de este lugar es un crimen flagrante, un acto de terror (...) Rusia debe asumir la responsabilidad por el hecho mismo de crear una amenaza para una central nuclear", ha dicho Zelenski en su discurso diario por vídeo.

El Ejército ruso tomó a principios de marzo las instalaciones de la central y en los primeros compases de la guerra ya fue escenario de intensos enfrentamientos.

"Se interrumpieron dos líneas eléctricas, que alimentaban un equipo de distribución con una potencia de 750 kilovatios, necesario para el funcionamiento seguro de los bloques energéticos de la central nuclear de Zaporiyia", ha informado este viernes la administración temporal de la ciudad de Energodar, citada por Interfax, mientras los bomberos continúan intentando sofocar el incendio.

"Dos horas después del primer ataque, desde la ribera contraria del Dniéper se llevó a cabo un nuevo ataque de artillería. En esta ocasión los nacionalistas lograron alcanzar su objetivo, los proyectiles impactaron en una nave industrial de la central nuclear", han señalado las fuentes prorrusas, que han pedido a las organizaciones internacionales que condenen "las acciones criminales del régimen de Zelenski al llevar a cabo actos de terrorismo nuclear".

Del mismo modo, la empresa estatal ucraniana de energía nuclear Energoatom también habla de tres ataques rusos registrados "cerca de uno de los reactores nucleares". "Hay riesgos de fuga de hidrógeno y de pulverización radiactiva. El peligro de incendio es alto", ha señalado, añadiendo que no hay informes de víctimas de momento. La empresa ha tomado la decisión de desconectar uno de los reactores de la red debido a los daños sufridos por una línea de distribución de energía de alta tensión de 330 kilovatios que une la planta con la central térmica de Zaporiyia.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha condenado en un comunicado el ataque y ha indicado que ha habido también disparos de artillería cerca de la central nuclear. Asimismo, ha sentenciado que la comunidad internacional debe tomar "medidas inmediatas", ya que "Rusia ha recurrido a numerosas provocaciones", y ha pedido la transferencia de competencias de la central a Ucrania "en aras de la seguridad mundial".

“���� MFA strongly condemns the actions of the #Russian occupying forces on the territory of the #Zaporizhzhia NPP, which they seized on August 5, 2022. #Russia resorted to numerous provocations at the nuclear facility.https://t.co/8jvSAldpDw#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/0Nyu2wWqJi“