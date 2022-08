Antes del inicio este lunes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su disposición a comenzar a negociar "de inmediato" con Rusia un nuevo tratado que sustituya al 'Nuevo Start', el pacto entre ambos países que limita el número de armas nucleares y que expirará en 2026.

No obstante, en su nota, Biden ha advertido de que toda negociación "requiere de un socio dispuesto a operar de buena fe" y ha recordado que "la agresión brutal e injustificada de Rusia en Ucrania ha hecho añicos la paz en Europa y constituye un ataque contra los principios fundamentales del orden internacional".

El secretario general de la ONU, António Guterres, le ha demandado a las potencias atómicas nuevos acuerdos para reducir la grave amenaza a la que se enfrenta el mundo, que según él, está "a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear", ha expresado este lunes al abrir la conferencia de revisión del TNP.

Por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin, que no ha respondido a la propuesta de Biden, ha señalado que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear" y que, por ello, "nunca debería iniciarse", según una declaración publicada por el Kremlin. "Como Estado parte del Tratado de No Proliferación y uno de sus depositarios, Rusia cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu del Tratado", ha dicho Putin en una carta dirigida a los participantes en la conferencia.

Esta señalada cita, que tradicionalmente se celebra cada cinco años, se ha abierto este lunes en Nueva York con dos años de retraso por la pandemia de la COVID-19 y marcada por las fuertes tensiones entre los países con armas atómicas. El tratado, al que se han sumado casi todos los países del mundo, tiene como fin frenar la expansión de las armas atómicas y compromete a las cinco potencias nucleares oficiales (EE. UU., Rusia, Francia, China y el Reino Unido) con políticas de desarme.

Hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas El jefe de Naciones Unidas ha lamentado que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza, los países estén alejándose del desarme y, en su lugar, busquen "una falsa sensación de seguridad" gastando "cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta". Guterres ha recordado que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y ha recalcado el riesgo que eso plantea ante crisis como las que se viven en Ucrania, en Oriente Medio o en la península de Corea. "Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear", ha insistido. La conferencia de revisión del TNP que ha arrancado este lunes es una oportunidad para acordar medidas que ayuden a evitar un desastre y para encaminar al mundo hacia un futuro libre de armas nucleares, ha planteado Guterres.