También en la región de Donetsk, las tropas rusas continuarían lanzando ataques en el eje Avdiivka-Donetsk , pero Ucrania mantendría su defensa. En la otra mitad del Dombás, en la línea Svatove-Kreminna , Rusia seguiría lanzando ataques limitados, pero no habrían resultado exitosas.

El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala que el Grupo Wagner estaría disminuyendo el número de ofensivas sobre Bajmut debido a la escasez de municiones que ya ha reportado su líder en varias ocasiones. El think tank americano añade que esta fuerza está lanzando ataques más localizados sobre asentamientos cercanos a Bajmut, pero no prevé ganancias significativas.

Rusia sigue avanzando al norte de Bajmut y ya controla la mitad del enclave en la región de Donetsk, pero Ucrania mantiene la defensa, envía refuerzos y no tiene intención de retirar sus tropas. De acuerdo con EFE, el líder prorruso nombrado por Moscú en Donetsk, Denís Pushilin, ha asegurado que la situación en la ciudad "sigue siendo difícil" y que la única carretera que puede utilizar Ucrania para llegar a Bajmut está bajo fuego del Grupo Wagner, la fuerza de mercenarios liderada por Yevgueni Prigozhin.

Viernes 17 de marzo, día 386 de la guerra: Rusia sigue avanzando en Bajmut y Ucrania proclama alguna victoria

Las tropas rusas y ucranianas siguen enfrentándose casi metro por metro en Bajmut por el control de esta región estratégica en la región de Donetsk. Según adelanta EFE, a pesar del continuo avance ruso, en las últimas horas Kiev habría proclamado alguna victoria: "Eliminaron una compañía de tropas rusas y destruyeron un vehículo aéreo no tripulado (dron)". En la ciudad quedan 3.000 civiles de 17.000 y ya ha sido casi totalmente destruida por los continuos bombardeos que en ella se ciernen desde hace meses.

Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania ha informado 42 ataques enemigos en las últimas horas e imágenes geolocalizadas confirman el avance ruso al noroeste de Bajmut, concretamente en la orilla norte del embalse de Pivnichnyi. Se confirma la captura de Zalizianske, asentamiento a 9 kilómetros de Bajmut, y también avances marginales en Kurdiumivka, al suroeste del enclave del Dombás.

El Ministerio de Defensa británico confirma que Rusia habría afianzado posiciones al oeste del río Bakhmutka, el cual divide a Bajmut en dos mitades. Este río habría marcado durante toda la semana la línea de frente y Ucrania continuaría defendiendo su orilla. Dentro de la ciudad, la lucha también enfrenta a las tropas en la planta metalúrgica AZOM.

También en la región de Donetsk, en el eje Avdiivka-Donetsk los ataques siguen siendo limitados y las operaciones rusas no resultan efectivas. Las fuerzas rusas estarían centradas en atacar Vugledar, pero la ofensiva no resultaría exitosa y el think tank americano hace hincapié en el "estado muy degradado" de las fuerzas rusas que operan en la zona.

En Lugansk, la otra mitad del Dombás, los ataques terrestres de Rusia siguen siendo limitados. En las últimas horas el ataque se habría centrado en el noreste de Kupyansk y a lo largo de la línea Svatove-Kreminna. El ISW confirma un avance ruso limitado al noroeste de Kreminna. Al sur del país los bombardeos rutinarios sigue acechando a los habitantes de Hulyaipole, Dnipropetrovsk y Jersón.

En Zaporiyia, Ucrania habría dirigido asaltos localizadas a pocos kilómetros de Orikhiv y milbloggers rusos aseguran que también atacaron sin éxito posiciones cerca de Polohy. Por su parte, Rusia seguiría fortificando su defensa en la región clave por el control de la central nuclear más grande de Europa.