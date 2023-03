Poco después de la visita a Mariúpol, la Presidencia rusa ha informado de que Putin se ha reunido en Rostov del Don, en el sur de Rusia, con el mando de la campaña militar en Ucrania. "El jefe del Estado escuchó los partes del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armada de Rusia, Valeri Guerásimov, y de otros jefe militares", añade la nota de prensa.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha criticado, por su parte, el viaje de del presidente ruso. "Como corresponde a un ladrón, Putin visitó la ciudad ucraniana de Mariúpol encubierto en la nocturnidad", ha señalado en su cuenta en twitter.



"Lo hizo, en primer lugar, porque es más seguro y porque además la oscuridad mantiene oculta la realidad de una ciudad completamente destruida y sin miradas indiscretas de sus pocos supervivientes". Según las autoridades ucranianas, el 50% de las viviendas y el 90% de la infraestructuras de Mariúpol quedaron destruidas durante su captura por las tropas rusas.

Estados Unidos considera que la visita ha sido un intento de "animar" a la opinión pública rusa. "Sabe que su ejército está rindiendo por debajo de lo esperado, por decirlo de una manera educada", ha dicho en la cadena MSNBC uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby.

