Soledar, clave para el control ruso del Donbás y que las tropas rusas rompan la "inercia perdedora"

Soledar, una pequeña ciudad ucraniana de alrededor de 10.000 habitantes antes de la guerra, podría convertirse en el primer paso de Rusia para definitivamente tratar de controlar el Donbás. Después de varias semanas de intensos combates, los mercenarios del grupo Wagner han reclamado en varias ocasiones haberse hecho con su control, pero las fuerzas ucranianas todavía no lo han reconocido.

Se trataría de la primera gran victoria del Ejército ruso en seis meses y supondría para el presidente ruso, Vladímir Putin, una forma de demostrar que “no está en condiciones de perder la guerra”, según afirma a RTVE.es el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontifica Comillas, José Ángel López.

Para el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Puigsech, no se trataría de una "victoria significativa". "Al fin y al cabo estamos hablando de un pequeño municipio de unos 10.000 habitantes antes de la guerra, cuyo valor estratégico es fundamentalmente el hecho de estar cerca de Bajmut", señala a RTVE.es. "Realmente, valorar este episodio como significativo creo que es sobredimensionar", opina.

La toma de Soledar pondría a las tropas rusas en una mejor posición para controlar otras ciudades y acercarse a las dos más grandes de la zona del Donbás y que siguen estando bajo control de Kiev: Sloviansk y Kramatorsk.

A pesar de la importancia estratégica de esta ciudad, López opina que “pueden ser más importantes los movimientos de la cúpula militar rusa, como el cambio de Guerásimov, en el sentido de que claramente Putin no va a bajar los brazos”.

Valeri Guerásimov sustituye al mando de las fuerzas rusas en Ucrania, el general Serguéi Surovikin, quien dio la orden de la retirada rusa del norte de la ciudad de Jersón, el peor revés que ha sufrido el Ejército ruso a lo largo de la guerra en Ucrania.

Un pueblo estratégico para consolidarse en el Donbás

Soledar es el punto central de la campaña rusa para hacerse con la ciudad de Bajmut, que el Kremlin ha convertido en su pieza central para ocupar la totalidad de la región del Donbás.

El jefe interino de la, denominada por los prorrusos, República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, ha destacado que la “liberación” de esta pequeña ciudad pone en mejor posición a las tropas rusas para controlar ciudades como Artiomosk, en Bajmut, y Sivirks.

Además, la toma de Soledar allanaría el camino al Ejército ruso para controlar las principales ciudades del Donbás que están en poder de Ucrania: Sloviansk y Kramatorsk.

01.12 min La batalla encarnizada por Bakhmut, la llave del control de Donetsk

“Soledar es una pedanía de Bajmut, tiene una población muy pequeña, pero es estratégicamente muy relevante para abrir el camino hacia el control de la región del Donbás”, explica la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero, en declaraciones al Canal 24 Horas.

“Bajmut y Soledar han estado en el centro de la confrontación durante los últimos dos meses. En noviembre se hablaba del frente de Bajmut y cómo los rusos estaban poniendo fuerzas en esa zona porque es estratégicamente muy relevante para evitar el avance ucraniano y para dar un golpe y controlar este enclave que conecta distintas rutas que les podría ayudar a intentar controlar la totalidad de Donetsk”, añade.

En este sentido, López subraya la importancia estratégica de Soledar “por lo que tiene que ver con Bajmut, que es el objeto de interés ruso para consolidar las posiciones en el Donbás”. “Y luego, desde el punto de vista de envolver o de cortar los lazos de suministro que tiene con respecto a las tropas más avanzadas del Ejército ucraniano, cortocircuitando esta posibilidad que se le ofrece a través de esta localidad”, recalca.

Por su parte, el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW, según sus siglas en inglés) ha destacado en uno de sus informes que la toma de Soledar no supondría el cerco inmediato de Bajmut.

"Soledar no es la llave de nada. No va a cambiar en absoluto la marcha de la guerra"

"La ciudad de Soledar no es la llave de nada. Es conveniente conseguir una victoria, pero no va a cambiar en absoluto la marcha de la guerra", considera el almirante retirado Juan Rodríguez Garat en una entrevista con el Canal 24 Horas. "No tiene más valor que el simbólico. Servirá para revitalizar un poco la moral de un Ejército que ha sufrido mucho en los últimos seis meses", añade.