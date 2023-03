Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 19 de marzo: Las fuerzas rusas intentan cercar Avdiivka y Mariinka

"Como corresponde a un ladrón, Putin visitó la ciudad ucraniana de Mariúpol encubierto en la nocturnidad", ha señalado el ministerio de Defensa ucraniano en su cuenta en twitter. "Lo hizo, en primer lugar, porque es más seguro y porque además la oscuridad mantiene oculta la realidad de una ciudad completamente destruida y sin miradas indiscretas de sus pocos supervivientes".

“As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes.“