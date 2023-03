"Eslovaquia acaba de aprobar el envío de 13 MIG 29 a Ucrania. Hay que mantener las promesas", ha anunciado el primer ministro eslovaco, el conservador Eduard Heger, en la red social Twitter.

“#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s��to ensure����can defend itself&the entire #Europe against #Russia“