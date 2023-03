El think tank americano sugiere que, tras un aumento en el número de ofensivas, es probable que las tropas rusas hayan avanzado en el noroeste de Bajmut, pero aún no han acabado de cercar la ciudad. Imágenes geolocalizadas confirman que Rusia ha logrado progresos marginales en el sur de la ciudad y a lo largo de la carretera T0513. Milbloggers rusos afirman también ataques cerca de Yahidne y Opytne y mencionan un contraataque ucraniano en la región oriental de Bajmut.

Lunes 13 de marzo, día 382 de la guerra: Ucrania resiste en Bajmut y el combate se centra alrededor de su planta metalúrgica

La batalla en Bajmut sigue siendo el eje principal de la guerra y a cada metro la batalla se intensifica más. La situación en la ciudad es "muy difícil", sobre todo a medida que el combate se desplaza al centro de la urbe, según el líder de la fuerza paramilitar rusa Wagner, Yevgueni Prigozhin. Kiev mantiene que seguirá luchando para frenar el avance ruso y que las operaciones del Grupo Wagner para romper la defensa ucraniana no tengan éxito.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, el Grupo Wagner podría estar a punto de reducir la escala o intensidad de sus ataques en Ucrania debido a la falta de personal y municipios por los continuos enfrentamientos de su líder con el Ministerio de Defensa del país. Esto podría ralentizar más el avance ruso en Bajmut y en otros enclaves del este del país.

Por su parte, la situación armamentística de las tropas ucranianas es muy diferente. A raíz de la guerra, Ucrania se ha convertido en el tercer país que más armas importa en todo el mundo. Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) los estados europeos han aumentado un 47% su importación en armas y los que son miembros de la OTAN, un 65%.

En las últimas horas se han registrado cientos de bajas en ambos bandos y la línea de frente principal se centra en el río Bakhmutka, que divide en dos mitades a la ciudad estratégica de la región de Donetsk. Otro de los objetivos de Rusia en la ciudad es la planta metalúrgica AZOM, lugar donde se atrincheran soldados ucranianos, y asegura que han ocupado posiciones favorables.

También en la región de Donetsk, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha confirmado ataques terrestres cerca de Avdiivka y a las afueras de Donetsk. El bando prorruso ha afirmado que Rusia ha entrado Krasnohorivka, pero el ISW no ha observado ninguna confirmación visual.

Según el último análisis del think tank americano, a pesar de las operaciones ofensivas cerca de Bajmut, las tropas rusas no han completado el cerco y aún no controlan el asentamiento. Varios milbloggers han confirmado la captura parcial de Orikhovo-Vasylivka, enclave a 11 kilómetros de Bajmut, pero aún no controlan el territorio.

En Lugansk, Rusia sigue realizando ataques terrestres limitados en la línea Svatove-Kreminna y también en Kupyansk, enclaves de esta mitad del Dombás. Los bombardeos rutinarios al sur del país continúan una jornada más.