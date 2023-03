Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 17 de marzo: Zelenski califica de "histórica" la orden de detención de la CPI contra Putin

23:29

La Corte Penal Internacional (CPI) no es sino "un instrumento de Occidente" siempre dispuesta a "perjudicar" a Rusia, ha dicho el representante de Moscú ante el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, en un debate organizado por el Consejo para tratar sobre la situación humanitaria en Ucrania. Nebenzia ha acusado a la CPI de ser "una instancia sesgada e incompetente", que además "está en vías de autodestruirse en lo referente a su propia autoridad y su reconocimiento internacional". Además, ha recordado que su país no es parte firmante del Estatuto de Roma y por ende "la CPI no tiene competencia alguna sobre Rusia ni sus ciudadanos. Cualquier documento que emitan carece de validez".