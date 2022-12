⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Sobre los ataques ucranianos contra bases militares en suelo ruso -el último este mismo jueves contra el aeródromo de Engels-, el think tank estadounidense señala que "demuestran la ineficacia" de las defensas aéras rusas .

El hecho de que altos funcionarios ucranianos estén pudiendo visitar el frente de Bajmut en los últimos días respaldaría las informaciones que señalan que Ucrania había llevado a cabo una contraofensiva repeliendo a las tropas rusas en el este de la ciudad , según el think tank estadounidense.

El hecho de que las tropas rusas se encuentren es esta situación no quiere decir que no puedan seguir atacando "agresivamente", añade el ISW, que ve "poco probable" que estos asaltos logren ganancias operativas "significativas". El instituto señala que las fuerzas rusas están llevando operaciones en grupos de asalto de tamaño reducido.

En el frente este, en Donetsk, las fuerzas rusas continúan sus operaciones ofensivas alrededor de Bajmut, de Avdiivka y la zona occidental de la región . Sobre Bajmut, el Instituto para el Estudio de la Guerra señala que las tropas rusas probablemente han llegado al llamado punto de "culminación", que la doctrina militar de EE.UU. define como el "punto en el que una fuerza no tiene capacidad para continuar su forma de operaciones, ofensiva o defensiva" y "cuando una fuerza no puede continuar el ataque y debe asumir una postura defensiva o llevar a cabo una pausa operativa".

Entre los indicios que señala el think tank estadounidense está la presencia en la zona de miembros de las tropas aerotransportadas rusas que operaban en el sur de Ucrania antes de la retirada de la ciudad de Jersón y de la orilla derecha del río Dniéper; las imágenes difundidas por redes sociales que muestran cada vez más equipos rusos en tránsito en Lugansk; y la preparación de sistemas de defensa como "extensas trincheras y fortificaciones".

En el campo de batalla, en el noreste, el ejército ruso parece que se esté preparando para un "decisivo esfuerzo" en la región de Lugansk al seguir acumulando fuerzas y equipos aunque "no está claro" su sería una operación defensiva o ofensiva, según explica en su informe diario del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El think tank estadounidense sostiene en su informe diario que "la tasa de avances militares en el área de Bajmut se ha desacelerado recientemente en medio de las crecientes limitaciones de personal y municiones, que probablemente impedirán mantener un alto ritmo de las operaciones ofensivas en la zona en el corto plazo".

Fuentes rusas citadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aseguran que el ejército ucraniano está desplegando personal que hasta ahora estaba en la región de Járkov para reagruparse y reanudar las operaciones ofensivas en la línea Kreminna-Svatove, aunque el think tank estadounidense puntualiza que no puede confirmar este extremo.

Martes 27 de diciembre, día 307 de la guerra: Bajmut y Svatove concentran los combates más duros de las últimas horas

Los combates se han concentrado en las zonas de Bajmut y Svatove, en las regiones de Donetsk y Lugansk, respectivamente, en las últimas 48 horas, según ha informado este martes la inteligencia británica. Moscú continúa realizando "frecuentes asaltos a pequeña escala" en estas dos áreas aunque no hay cambios significativos sobre el control territorial: Bajmut -apodada por la crueldad de los combates como la "picadora de carne"- sigue en manos ucranianas mientras que Svatove permanece bajo control ruso. El presidente ucraniano ha reconocido que la situación en el Donbás es "dolorosa" y "dura".

El gobernador ucraniano de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha señalado en las últimas horas que "el ritmo de las operaciones rusas en Bajmut no se ha ralentizado", según recoge el Instituto para el Estudio de la Guerra, que el pasado 24 de diciembre apuntó a la posibilidad de que la ofensiva en esta zona se estuviera desacelerando. No obstante, el think tank estadounidense sostiene que "las tropas rusas podrían intentar una pausa táctica o un desaceleración de las operaciones para reagruparse".

Imágenes publicadas en redes sociales el 25 de diciembre mencionadas por el ISW muestran a combates en la localidad de Opytne, al sur de Bajmut. En el informe del pasado 23 de diciembre, el instituto mencionaba la posibilidad de que las fuerzas ucranianas hubieran conseguido hacer retroceder a los rusos hasta la zona industrial del este de Bajmut.

En la noche del domingo 25 al lunes 26 de diciembre, el aeródromo de Engels, situado a 500 kilómetros al este de Ucrania sufrió un nuevo ataque con un dron ucraniano, según Moscú aunque Kiev como viene siendo habitual no ha reconocido la autoría. Según el Ministerio de Defensa ruso murieron tres militares.

El pasado 5 de diciembre, esta base aérea -desde la que Rusia está lanzando ataques masivos contra Ucrania- ya sufrió un ataque similar junto con la de Diáguilevo.