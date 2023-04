En la otra mitad del Dombás, en la región de Lugansk , Rusia continúa sus operaciones ofensivas en la línea Svatove-Kreminna , pero en la frontera con Járkov aumentan las fortificaciones enemigas y no se prevé una próxima ofensiva, informa el think tank americano.

También en la región de Donetsk, el eje Avdiivka-Donetsk sigue siendo atacado por las tropas rusas, pero el ISW no reporta ofensivas exitosas. Milbloggers rusos defienden que el combate en Marinka continúa y que han logrado avances en las afueras de la ciudad.

En el sur del país los bombardeos rutinarios continúan al oeste de Hulyaipole y en las provincias de Jersón, Mykolaiv y Dnipropetrovsk, pero el ISW insiste en que no se observa un indicador claro de que Rusia esté preparando una ofensiva sostenida en el tiempo en la región de Zaporiyia ni en Jersón.

En la otra mitad del Dombás, en Lugansk , los ataques limitados no cesan y Rusia se estaría centrando en fortalecer sus posiciones en la línea del frente, sobre todo en la frontera con otras regiones como Belgorod, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) . La línea Svatove-Kreminna continúa bajo ataque ruso al mismo tiempo que Ucrania trata de triunfar lanzando contraofensivas.

Para el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW) , "las fuerzas ucranianas parecen estar estableciendo las condiciones para una retirada controlada de combate de algunas partes de Bajmut", que se encuentra devastada tras meses de asedio ruso. "Ucrania ha fortificado el área al oeste de Bajmut de tal manera que incluso si las tropas ucranianas comienzan a retirarse, las fuerzas rusas no necesariamente podrían tomar rápidamente toda la ciudad", recoge el think tank estadounidense en un informe, citando al asesor presidencial ucraniano, Oleksandr Rodnyanskyi.

La situación, sin embargo, sigue siendo muy complicada en la zona , continua el think tank estadounidense, que sí apunta a una "posible retirada ucraniana" en algunas partes para evitar quedar rodeadas. El final de la batalla, que se disputa calle a calle desde hace semanas, es, por tanto, aún muy difuso.

Las fuerzas rusas continúan avanzando en Bajmut aunque de manera lenta, ha informado el Instituto del Estudio para la Guerra (ISW), debido a la resistencia ucraniana en la zona. " Los avances rusos en Bajmut han sido lentos y graduales y no sugieren que las fuerzas rusas puedan cercar la ciudad pronto y mucho menos que puedan tomarla mediante ataques frontales", recoge en su informe diario de la guerra.

El think tank americano señala que el punto estratégico dentro de la ciudad es la orilla occidental del río Bakhmutka , que atraviesa el centro de la ciudad por el noreste, y este podría darle una gran ventaja a la defensa ucraniana si logran mantener la línea. Imágenes geolocalizadas muestran una posible retirada táctica y limitada de las fuerzas ucranianas en la orilla oriental del río, pero no se especifican los planes en la orilla occidental.

En la región de Lugansk , las tropas rusas siguen llevando a cabo ataques limitados en la línea Svatove-Kreminna , pero Ucrania mantiene que los ataques enemigos no están siendo exitosos y que la defensa ucraniana está surtiendo efecto.

La fijación de Rusia con esta ciudad se debe a que es un punto estratégico como vía de comunicación y de transporte de soldados y suministros, pero el ISW defiende que capturar Bajmut no es suficiente para asegurarse el avance en el resto de la región de Donetsk. Es más, advierte que una vez consigan asegurar la ciudad, el ataque ruso culminará porque han sufrido grandes pérdidas a lo largo de estos meses.

Miércoles 8 de marzo, día 378 de la guerra: Ucrania se retira de forma controlada del este de Bajmut y envía refuerzos

En las últimas horas, Yevgueni Prigozhin, el líder de la fuerza paramilitar de mercenarios Wagner, ha asegurado que sus tropas ya controlan la parte oriental de Bajmut, la ciudad en el epicentro del Dombás donde se batía la batalla más cruenta entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), ha confirmado la retirada ucraniana controlada al este de la ciudad y el avance de Rusia en el suroeste de Bajmut.

Según informa EFE, Prigozhin ha cifrado la resistencia ucraniana en unos 12.000 y 20.000 soldados y ha elogiado a las tropas ucranianas por no huir y solo rendirse "en casos extremos". Ucrania sigue resistiendo pese al avance ruso y está enviando refuerzos adicionales para mantener lo que queda de la ciudad. El think tank americano mantiene que la defensa ucraniana está logrando desgastar al enemigo y que Rusia no podrá sostener un gran avance una vez culmine la captura. Los expertos señalan que el control de Bajmut tiene más valor simbólico que estratégico.

Se prevé que las fuerzas rusas traten de progresar por uno de los dos ejes de avance principales: hacia el oeste por la carretera T0504 hacia Kostiatynivka o hacia el noroeste por la carretera E40 Slovyansk-Kramatorsk. También en la región de Donetsk, en el eje Avdiivka-Donetsk las tropas rusas reanudaron los ataques terrestres y llevaron a cabo ofensivas en el área, pero no resultaron exitosas.

En la otra mitad del Dombás, en Lugansk, las tropas rusas continuarían lanzando ataques terrestres limitados en la línea Svatove-Kreminna y el ISW confirma su avance limitado al noroeste de Kreminna y a 10 kilómetros de esta, en Bilohorivka, las fuerzas rusas habrían aumentado la oleada de ataques.

Al sur del país, Ucrania estaría intentando realizar operaciones a través del río Dnipro, cerca de Jersón, pero no habrían logrado avances. En la región de Zaporiyia, clave por su central nuclear, Rusia estaría reforzando su defensa ante el temor de una próxima contraofensiva ucraniana por recuperar los terrenos capturados. Los bombardeos rutinarios continuaron en Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv.