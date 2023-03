Por su parte, Stúphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, ha explicado que "la CPI es independiente de la secretaría". "No hacemos comentarios sobre sus acciones", ha sentenciado Dujarric.

También el ministro de Justicia de Alemania, el liberal Marco Buschmann, ha celebrado la decisión: "quien ha alentado como Putin una guerra sangrienta, debería rendir cuentas por ello ante un tribunal". "La mejor solución es que haya una acusación ante la Corte Penal Internacional. La orden de detención emitida hoy supone una importante señal de determinación", ha agregado.

Para el ministro checo de asuntos exteriores, Jan Lipavsky, "Putin es sin duda responsable de crímenes de guerra y debe ser juzgado por el crimen de agresión" y ha admitido que ve con buenos ojos la decisión de la CPI.

Canadá ha celebrado la orden de detención contra el presidente ruso "por su presunta participación en el atroz plan de deportación de niños ucranianos a Rusia". "Canadá apoya firmemente al pueblo de Ucrania", ha matizado la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, en un tuit.

“Canada welcomes the ICC’s decision to issue arrest warrants for President Putin and Commissioner Maria Lvova-Belova for their alleged roles in the egregious scheme to deport Ukrainian children to Russia.



Canada stands firmly with the people of Ukraine.“