¿Qué es la CIP?

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada en 1998 con la firma del Estatuto de Roma y se formalizó en 2002 para llevar a juicio a los responsables de los crímenes más graves: guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Al menos 39 países pidieron conjuntamente al fiscal jefe del tribunal, Karim Kham, que abriese la investigación para determinar si se habían cometido crímenes de guerra en Ucrania. De esta forma, se ampliaba la comenzada por su antecesora Fatou Bensouda en 2014 por la anexión ilegal de Crimea por parte de Putin y la guerra en el Donbás.

En dos décadas, el tribunal solo ha emitido cuatro condenas, todas ellas en África: tres en República Democrática del Congo y una en Mali. El requisito de que el enjuiciado esté presente hace que en muchos casos se haya estancado porque hay que capturar a los responsables. Es el caso del expresidente de Sudán Al Bashir sobre el que pesan dos órdenes de arresto por los crímenes en Darfur, pero sigue en libertad. El líder libio Gadafi ni siquiera llegó a la Corte porque fue ejecutado antes por su propio pueblo. Actualmente, tiene 17 investigaciones en marcha en países como Uganda, República Democrática del Congo, Kenia, Venezuela, Myanmar y Filipinas, además de la de Ucrania.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 9, describe crimen de guerra como: "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil" que no participe directamente en las hostilidades" o "atacar o bombardear ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares".