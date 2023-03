El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha asegurado que no reconoce a la Corte Penal Internacional y que, por tanto, no acatará la orden de arresto que ha emitido este viernes contra su presidente, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de menores ucranianos a territorio ruso durante la guerra. El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, ha calificado la orden como "una decisión histórica" y el líder estadounidense, Joe Biden, ha dicho que está "justificada". Foto: Alexey Maishev, Sputnik, Kremlin Pool via AP.