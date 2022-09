Ucrania denuncia el hallazgo de entierros masivos con más de 440 cadáveres en la liberada Izium

Ucrania ha anunciado el hallazgo de "fosas comunes" con más de 400 tumbas en Izium, localidad recuperada en la contraofensiva a Rusia.

El sitio de entierro, que contiene cientos de tumbas, fue descubierto en un bosque a las afueras de la ciudad, después de que una rápida contraofensiva de las fuerzas ucranianas liberara unas 40 localidades en la región de Járkov, rompiendo lo que se estaba convirtiendo en un punto muerto militar en la guerra de casi siete meses.

Según Associated Press en el lugar del entierro hay cientos de tumbas entre los árboles, marcadas con simples cruces de madera, la mayoría de ellas numeradas, hasta el 400 y más.

“Mass graves are being discovered in Izium after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information - clear, verified - should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb“