La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado este jueves a la capital de Ucrania para tratar con las autoridades ucranianas la ayuda de la Unión Europea (UE) y la forma de avanzar en su proceso de adhesión a los Veintisiete.

“En Kiev, para mi tercera visita desde el comienzo de la guerra de Rusia. Mucho ha cambiado. Ucrania es ahora candidata a la UE”, ha publicado Von der Leyen en Twitter, al poco de llegar a la capital ucraniana.

