Von der Leyen ha expresado a través de un tuit con una foto su agradecimiento al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por haberle otorgado el galardón de Primera Clase de la Orden de Yaroslav el Sabio: "Este es un gran honor. Lo acepto en nombre de todos los ciudadanos de la UE. Y como símbolo de nuestro fuerte vínculo".

“Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.This is a great honour. I accept it in the name of all EU citizens.And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3“