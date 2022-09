Los restos de Rusia en las zonas recuperadas por Ucrania

Cajas de explosivos, granadas, casquillos o proyectiles de mortero de soldados rusos son los objetos que destacan al entrar en Grakovo, una aldea de la región de Járkov que ha sido recienmente liberada de la ocupación rusa. Esta es una de las 40 localidades donde ha vuelto a ondear la bandera ucraniana, gracias a una contraofensiva de Kiev cuyo ejército ha logrado expulsar a las tropas adversarias de unos 8.000 kilómetros cuadrados de su territorio, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Aquí la iglesia y la escuela se han convertido en escombros. También las líneas ferroviarias han sido bombardeas: durante estos meses este se había convertido en un punto estratégico para el abastecimiento de las milicias rusas.

Antes de la ocupación, esta pequeña localidad contaba con 600 habitantes, pero con la llegada de los rusos se quedaron solo unas 40 personas. Alexander, un señor que ronda los 50 años, se había marchado con su familia y al volver se ha encontrado con que su empresa agrícola se ha trasformado en un centro militar de los ocupantes.

"Ahora quedan proyectiles y vehículos militares", indica a RTVE. Nos enseña un suelo lleno de cajas de explosivos, de granadas y restos de misiles. Además, vemos un cargamento de proyectiles de mortero impecable. Alexander lo ha perdido todo. Tenía varias naves de cosechadoras, tractores y material agrícola. La suya era una de las empresas agrícolas más importantes de la zona. "Las pérdidas son incalculables", dice desesperado.

“Las pérdidas son incalculables. Llevaba 40 años con esta empresa. Era mi vida y cuando comenzó el conflicto me fui para poner a salvo a mi familia“

"Llevaba 40 años con esta empresa. Era mi vida y cuando comenzó el conflicto me fui para poner a salvo a mi familia", lamenta a los micrófonos de RTVE. Alexander está en shock.

Vivir seis meses en un sótano

El Ejército ucraniano sigue adelante con su contraofensiva en el sur y en el este del país, una operación que les ha permitido recuperar casi en su totalidad la región de Járkov, pero a su paso salen a la luz las atrocidades de la ocupación.

Inna ha vivido seis meses de ocupación en un sótano IGNACIO VILLANUEVA BELLIDO

Prueba de ello es el caso de Inna, de 50 años, que tiene al marido enfermo de tiroides y muestra los bultos que tiene en el cuello. Asegura que los soldados rusos intentaron entrar en su casa, pero no lo consiguieron. "Conseguí echarles y viví escondida día y noche en un sótano de unos tres metros cuadrados", relata a RTVE. Ahora celebra que haya logrado sobrevivir en un agujero negro, oscuro, húmedo, frío y desagradable.

"Los primeros soldados que llegaron eran chicos de 19 o 20 años. Nos dijeron que no sabían que venían a la guerra, sino a hacer ejercicios militares. Eso les habían dicho", asegura Lyda, una mujer de 63 años. Señal de que al principio la interacción con los soldados rusos no fue mala, pero no tardó en llegar otro batallón cuyos soldados "fueron mucho más violentos y agresivos. Se metían en las casas, incautaron comida e incluso llegaron a matar a algunos vecinos", añade.

Lydia perdió a su marido cuando le alcanzó un proyectil. "Me he quedado viuda y no tengo ganas de vivir", nos confiesa con lágrimas de dolor. Se mantiene de pie, nos dice, porque tiene a su hija. Otra vecina de Grakovo relata cómo mataron a dos personas delante de su casa.