Expertos en política afirman que el ejército está fallando y reconocen abiertamente que el país está sumergido en problemas. "La gente que convenció al presidente Putin de que la operación especial sería rápida y efectiva, de que no bombardearíamos a civiles (...) esa gente nos tendió una trampa a todos", asegura el exdiputado de la Duma Borís Nadezhdin. "El presidente no fue quien dijo 'voy a comenzar una operación especial', alguien le dijo que los ucranianos se rendirían y se unirían a Rusia", replica en esta tertulia que se ha hecho viral en redes.

“Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5“