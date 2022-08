Los datos de seis meses de guerra en Ucrania

La guerra de Ucrania cumple seis meses y lejos queda el ataque relámpago con el que que se especulaba el 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron el país por varios frentes. Tras muchos avances y retrocesos que han ido reconfigurando el mapa de la guerra en este tiempo, las posiciones se han mantenido relativamente estables desde hace meses, en una guerra de desgaste que se sostiene en gran medida con el apoyo de Occidente.

Medio año después, seguimos sin verle el final a un conflicto cuyas implicaciones a nivel mundial ya se han demostrado enormes, pero a cuyo impacto en Ucrania le prestamos cada vez menos atención. A continuación, ponemos el foco en algunos de los datos más importantes que deja la guerra en Ucrania.

La ayuda internacional, clave para Ucrania

“Una guerra como la que estamos presenciando actualmente, con la defensa dominando y no mucho territorio cambiando de manos, es una guerra de desgaste”, apuntaba el profesor de historia y estrategia militar Lawrence Freedman. Aunque esa situación podría volver a cambiar. “Es muy posible que los comandantes tengan que recurrir a métodos más de desgaste después de no lograr una victoria temprana, pero eso no impide un retorno posterior a un enfoque más dinámico”.

Con el esfuerzo ruso centrado en el este, en las últimas semanas Kiev ha avanzado en su contraofensiva con ataques en Jersón y en Crimea. Y para impulsar la iniciativa ucraniana -así como su resistencia estos meses ante un ejército ruso superior en muchos aspectos- ha sido fundamental el apoyo de Occidente.

“Para hacer frente a esta asimetría básica que favorece a Rusia”, recuerda Freedman, “Ucrania depende de la asistencia externa”. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha contado con la asistencia de decenas de países en un compromiso que a principios de agosto ascendía a 84.000 millones de euros, según los datos recopilados por el Instituto Kiel.

Aunque la asistencia es también humanitaria y económica, su cara más visible es la militar. Los misiles Javelin fueron el icono de la ayuda occidental a Ucrania en los primeros meses y ahora destacan los lanzamisiles HIMARS, proyectiles de largo alcance y alta precisión enviados por Estados Unidos.

El país norteamericano sigue siendo el principal donante. Según el Instituto Kiel, que recopila los compromisos bilaterales con Ucrania desde principios de año, Estados Unidos ha ofrecido ayuda por valor de casi 45.000 millones de euros, casi la mitad del total comprometido. Solo la suma de países e instituciones de la Unión Europea alcanza una magnitud comparable.