Ucrania, en guerra (XXI)

La guerra produce el silencio de aquellos que piensan diferente. Valentina, la abuela de Denys, no quiere que su voz sea escuchada. Teme decir que es prorrusa en la región del Donbás. Ella, al contrario que su nieto, no teme el control de Rusia. Se trata de un territorio que tiene vínculos históricos con el país vecino, donde muchas familias pertenecen a los dos lados de la frontera, pero que, con el estallido de la guerra en 2014, vive en permanente conflicto social.

Denys está paseando por Bakhmud. Habla un inglés perfecto y es de las pocas personas que quiere abordar esta cuestión. El 24 de febrero, cuando comenzó esta nueva fase de la guerra, se vio obligado a volver a su ciudad natal desde Járkov donde estudia un grado de electricidad.

En su casa se debate este asunto, pero su abuela siempre le pide discreción. "Son tiempos complicados", cuenta. Tiene la sensación de que son las personas mayores las que tienen mayor apego por Rusia, se sienten más identificados y aún se aferran al imaginario de la antigua Unión Soviética. En estos días, Bakhmud ha sido atacada misiles y bombas por parte del ejército ruso.

"Me siento seguro, no me importa si vivo o muero"

"Me siento seguro, no me importa si vivo o muero", dice, con un tono apático, este joven de 21 años que parece haber tirado la toalla. "La ocupación de Rusia es inaceptable para mí y para mis amigos", insiste. Se siente seguro porque desde aquí se coordina toda la estrategia de las fuerzas armadas ucranianas para mantener el control sobre aquellos territorios de la región del Donbás que aún no controla Rusia.

Los jóvenes que han estudiado fuera de esta región, nos explica Denys, los que han conocido la Ucrania de antes de esta guerra, se sienten más próximos a la Unión Europea y temen el avance de las tropas rusas sobre su territorio.

Él no va a convencer a su abuela que solo se informa a través de la televisión rusa. "Por supuesto que no apoya la guerra", asegura. Confiaba que cambiase de percepción al ver el rastro de la invasión en ciudades del este como Járkov, Mariúpol o Mikolayiv donde la mayoría habla ruso. No es el caso de Valentina que "culpa a los dos ejércitos por igual de las atrocidades".

"Yo tengo argumentos sólidos, mientras que mi abuela repite el mantra de la televisión propagandística rusa: Rusia es más fuerte y más grande, por lo que debemos obedecer", asegura riéndose. "Ésta es mi otra batalla", dice con sarcasmo. No entiende su posición y aclara que muchas de estas voces han ido decreciendo. El malestar de la población, la crisis humanitaria y el aumento de la pobreza. "Me da mucho miedo nuestro futuro, desconocemos lo que va a pasar", dice Natalia, otra joven que se quedó sin trabajo desde el pasado mes de marzo.