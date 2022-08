Cuando Rusia comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, muchos expertos pronosticaban que el Ejército ruso capturaría Kiev en tan solo unos días y que Moscú acabaría con el Gobierno de Volodímir Zelenski. Seis meses después de que las fuerzas rusas fracasaran en su intento de tomar la capital ucraniana, la guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste que ha obligado a millones de personas a huir de su país y en el que han perdido la vida más de 5.500 civiles, según Naciones Unidas.

Ha pasado medio año de conflicto y todavía no hay un claro vencedor ni se conocen las intenciones reales del presidente ruso, Vladímir Putin. En lo que coinciden los analistas es en que Rusia ha llevado a cabo una labor diplomática bastante inteligente para apoyar sus acciones bélicas sobre el terreno.

"En escenarios como América Latina y África, Rusia está tratando de recuperar el papel que tuvo la antigua Unión Soviética", afirma a RTVE.es el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontifica Comillas, José Ángel López. "Desde este nuevo orden internacional que se está configurando, Rusia no está ni sola ni aislada", asevera.

Rusia no está perdiendo la guerra

Desde que Rusia inició el 24 de febrero la invasión de su país vecino más pequeño, el conflicto se ha desviado del aparente intento fallido de Moscú de capturar Kiev y ha llevado a pérdidas sustanciales de las tropas ucranianas en el corazón industrial del país este verano.

La guerra en Ucrania se centra ahora en dos escenarios: en la región del Donbás, en gran parte capturada por Rusia y donde las fuerzas ucranianas luchan por frenar el avance de las fuerzas rusas, y en el sur, donde Kiev se prepara para lanzar una contraofensiva para recuperar el territorio perdido.

El presidente Zelenski pidió a finales de julio a los civiles que evacuaran la región de Donetsk ante el “terror ruso”. Una medida que para José Ángel López muestra que el Gobierno ucraniano “entiende que el control final de la parte territorial que aún le falta a Rusia va a ser objeto de una fuerte ofensiva militar”.

01.03 min Zelenski ordena la evacuación obligatoria de Donetsk

“No hay que olvidar que geoestratégicamente es una zona fundamental para Ucrania y para Rusia. Es lógico que la defensa de Ucrania haya sido numantina en este tipo de territorios”, señala López. “Las principales acerías, la principal industria de Ucrania está prácticamente concentrada en ese territorio”, explica el profesor, quien asegura que si las pérdidas territoriales de Ucrania se consolidan, el país “va a tener serias dificultades a la hora de reconstruirse en un futuro”.

En este sentido, López opina que Rusia “no está perdiendo la guerra”. “Hemos visto sesudos analistas que llevan clamando desde el inicio del conflicto que Rusia había perdido la guerra. Quien la está perdiendo es el Estado que está perdiendo su integridad territorial, que en este caso es Ucrania”, afirma

Por su parte, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Isidro Sepúlveda, cree que Rusia “por lo menos no está ganando” la guerra. “Lo cual para las posiciones iniciales es una derrota. En comparación con una potencia menor como era Ucrania, el Ejército ruso debería haber barrido toda resistencia”, considera el profesor de la UNED. “La entrada a Kiev fue un desastre y la ampliación del dominio de Crimea y unir el Donbás con Transnistria no lo ha conseguido. En consecuencia, no es ninguna victoria para Rusia”, añade.