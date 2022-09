Oxana acaricia la tierra donde acaba de enterrar a su hijo. Era joven y ha fallecido en la reciente contraofensiva del ejército ucraniano en el frente de Járkov. Unos combates que le permiten a Kiev volver a ondear la bandera en unas 40 localidades y expulsar a las tropas adversarias de unos 8.000 kilómetros cuadrados del territorio, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

Una de las victorias más importantes desde que el pasado 24 de febrero comenzó el combate contra Rusia tras la invasión. Sin embargo, nadie habla del coste humano del éxito militar que ha permitido el repliegue del ejército de Moscú. Oxana llora a lágrima viva, no hay patriotismo que la consuele. Al rato, explica con esfuerzo a los micrófonos de RTVE que también perdió a su marido Igor hace unas semanas.

Las bajas provocadas por las duras batallas en el este y sur del país se pueden deducir en cementerios como el de Dnipro, la cuarta ciudad más importante de Ucrania y ubicada a 500 kilómetros de Kiev, donde reciben a diario a decenas de cuerpos de militares fallecidos, mientras cavan más excavaciones y se preparan para dar sepultura a los cadáveres que aún están por venir.

También varían las cifras que ofrece el gobierno de Rusia, así como la OTAN, sobre los soldados rusos muertos. Un alto funcionario de la Alianza Atlántica ha informado de que en el primer mes de guerra entre 7.000 y 15.000 miembros de las tropas rusas habrían muerto en la guerra de Ucrania , según publicó el diario 'The Washington Post'.

Alina recuerda a su pareja Serguéi. Cuando le conoció, era campeón de pesas y los dos han estado alistados en el ejército, pero a él le llamaron y cayó en combate hace dos semanas. "Aquí, como veis, hay muchas tumbas, muchos difuntos, pero una nunca piensa que uno de estos cuerpos va a ser el de su marido ", explica a RTVE. Al despedirse insiste en que el fallecimiento de su amado no le va a dejar el servicio militar.

Ucrania no ha reconocido sus bajas en los últimos días , pero en los canales de Telegram se calcula que se están produciendo un centenar de muertes a diario. El cementerio es un lugar sobrecogedor por los testimonios que nos encontramos , en su mayoría mujeres vienen hasta aquí para colocar flores o fotografías sobre las tumbas de los fallecidos.

Kiev y Moscú no han actualizado de forma constante el balance de muertos dentro de sus bajas, pero las cifras son extremadamente diferentes dependiendo del que informe sobre ellas . El Gobierno de Volodímir Zelenski asegura que 10.000 de sus soldados han muerto en los combates y cifra en más de 32.000 el de los militares rusos. Estos datos no incluyen a las bajas en la última contraofensiva.

No hay datos oficiales actualizados

"Defensor de Ucrania temporalmente no identificado"

Se ven tumbas cavadas en las que descansarán militares tanto de esta región como de otras. Muchas están desnudas de cualquier tipo objeto de decoración. No hay ni nombres, ni fechas, ni flores, ni familiares, y son las tumbas de los soldados que no han sido aún identificados. "Defensor de Ucrania temporalmente no identificado", es lo que lleva escrito.

Desde que comenzó la invasión, la cifra de personas que han perdido la vida en el conflicto es difícil de estimar y los balances varían según el organismo o el Gobierno que ofrezca los datos.

En cuanto al número de civiles fallecidos, Naciones Unidas ha podido verificar la muerte de 5.827 civiles y 8.421 personas heridas. Entre los muertos hay 375 niños. La mayor parte de estas víctimas lo son a causa de los impactos de armas explosivas, como el bombardeo con artillería pesada y el lanzamiento de misiles.