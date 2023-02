El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dicho tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y ha alertado de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales.



"En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal, según la información que tenemos", ha asegurado en el programa Face the Nation de la cadena CBS, mientras estaba en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que ha concluido este domingo.

“Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal“

Por apoyo letal, ha precisado, se refiere a armas y munición. "Hemos estado preocupados desde el primer día por esa posibilidad", ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense, que se ha remitido a una conversación entre el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, semanas antes del inicio de la invasión, de la que este 24 de febrero se cumple un año. "Tuvieron una reunión en la que hablaron sobre una asociación sin límites. Nos preocupaba que entre esa falta de límites estuviera el apoyo chino a Rusia en la guerra", ha agregado.