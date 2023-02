El Ejército de Estados Unidos ha derribado este domingo un nuevo objeto volador no identificado, en esta ocasión mientras sobrevolaba el lago Hurón, en el norte del país, según ha adelantado el congresista Jack Bergman y han confirmado fuentes gubernamentales a las cadenas CNN y ABC.

Se trata del tercer "objeto" neutralizado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá.

El Pentágono ha señalado que el objeto parecía haber volado cerca de emplazamientos militares estadounidenses y suponía no solo una amenaza para la aviación civil, sino también una posible herramienta de vigilancia.

"Basándonos en su trayectoria de vuelo y en los datos, podemos relacionar razonablemente este objeto con la señal de radar captada sobre Montana, que voló cerca de emplazamientos sensibles del Departamento de Defensa", indica el comunicado del Departamento de Defensa. "No evaluamos que fuera una amenaza militar cinética para nada en tierra, pero evaluamos que era un peligro para la seguridad del vuelo y una amenaza debido a sus capacidades potenciales de vigilancia. Nuestro equipo trabajará ahora para recuperar el objeto en un esfuerzo por saber más", agrega.

A través de Twitter, el congresista Jack Bergman ha dicho que había estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre esta operación en la zona de los Grandes Lagos, que se ha conocido después de un cierre temporal del espacio aéreo sobre el lago Michigan.

“I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have.“