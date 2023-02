El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pospuesto su visita a China, prevista para la próxima semana, tras la detección de un globo aerostático espía chino sobre territorio estadounidense.

Blinken iba a convertirse en el primer miembro de la Administración del presidente Joe Biden en visitar el país asiático, pero ahora las autoridades han decidido cancelar el viaje por el momento, a la espera de tener más información sobre el globo.

El globo fue detectado a principios de esta semana sobre el territorio de Montana, donde se encuentran varios almacenes de misiles intercontinentales, si bien las autoridades han descartado que suponga una amenaza "física o militar" para la población.

Aunque este tipo de incidentes se han registrado en el pasado, los republicanos han criticado duramente lo sucedido y han señalado que supone una muestra clara de que China "no ha incurrido en un cambio en su política exterior" , a pesar de mostrar un aparente aperturismo respecto a Estados Unidos.

La Administración Biden ha considerado que acudir ahora a China podría enviar un mensaje erróneo , por lo que ha aplazado el viaje de forma indefinida, según han explicado fuentes del Gobierno al diario 'The Wall Street Journal'.

China pida a EE.UU. que no "sobredimensione" el asunto

Pekín ha admitido que el globo es suyo, pero ha esgrimido motivos científicos para explicar su despliegue. Además, ha admitido que es "lamentable" que un objeto aéreo haya entrado en espacio estadounidenses por "fuerzas que se escapan a su control".

"El globo es de China y es de naturaleza civil, utilizado para investigación científica, como asuntos meteorológicos", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, quien ha apuntado que "tras verse afectado por vientos del oeste y ante la limitación de su capacidad de control, se desvió gravemente de su ruta programada".

El Gobierno chino no ha tardado en pedir a Washington que "no sobredimensione" el asunto. "No tenemos intención alguna de violar el espacio aéreo o la soberanía de otros países", ha señalado el portavoz.