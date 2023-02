Un espía poco discreto: EE.UU. denuncia un globo chino en su territorio

Aunque Estados Unidos cree que “no representa ningún riesgo militar o físico” para la población, el Pentágono ha confirmado que sigue “de cerca” los movimientos del globo. Según las primeras hipótesis, podría tratarse de un método utilizado por el espionaje chino. El aparato se encuentra a gran altura: en la estratosfera, es decir, por encima del tráfico aéreo comercial.

A pesar de la distancia con la superficie, el globo ha sido perfectamente visible para los vecinos del estado de Montana. Algunos han difundido vídeos grabados con sus móviles en los que se preguntaban qué era ese objeto que observaban en el cielo. “Estaba mirando por la ventana, como hago normalmente, y por casualidad lo vi de reojo. Al principio me pareció una estrella, pero después pensé que no podía ser a plena luz del día. Me fijé y era demasiado grande para ser una estrella”, cuenta un vecino de Billings, la ciudad más grande del estado.

La portavoz de Exteriores del Gobierno chino ha pedido prudencia: “Estamos verificando la información. Queremos subrayar que, antes de que se esclarezcan los hechos, las especulaciones y el revuelo no van a ayudar a resolver la situación”, ha asegurado en rueda de prensa.

La noticia se produce justo antes de la visita que el secretario de Estado, Anthony Blinken, al gigante asiático. Es un episodio más en la tensión que caracteriza las relaciones entre China y Estados Unidos en los últimos años, en los que han tenido varios desencuentros. Uno de los puntos de mayor fricción es el apoyo estadounidense a la democracia taiwanesa. La isla, que funciona de forma independiente, es reclamada por China porque la considera parte de su territorio.