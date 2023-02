Estados Unidos ha derribado este sábado un objeto no identificado "a gran altitud" que sobrevolaba Canadá por orden del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Aviones de combate del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad), formado por Estados Unidos y Canadá, han abatido el objeto que sobrevolaba Yucón, territorio el noroeste del país.

"Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense", ha afirmado Trudeau en Twitter.

“I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.“