El gobierno de Estados Unidos ha derribado este viernes cerca de Alaska un objeto a gran altitud del tamaño de un coche pequeño, por orden del presidente Joe Biden. El incidente se produce pocos días después del conflicto con el globo espía chino.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha declarado que se desconocían muchos detalles sobre el objeto, pero que Estados Unidos esperaba recuperarlo después de que cayera en aguas territoriales estadounidenses. El objetivo se ha derribado a primera hora de la tarde, aunque Biden había dado la orden por la mañana.

El "objeto", que volaba a 12.000 metros de altitud y ha caído en el extremo norte de Alaska, tenía el tamaño de un "pequeño vehículo" y se desconoce si pertenecía a una nación, incluida China, según ha explicado Kirby, que ha asegurado que suponía "una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo".

"No sabemos quién es su propietario, si es un Estado, una empresa o un particular, no lo sabemos", ha explicado Kirby. "Y no entendemos su uso en este momento".

Tal y como ha informado El Pentágono, el objeto ha sido derribado utilizando un misil AIM-9X Sidewinder disparado desde un avión F-22.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha informado del cierre de parte del espacio aéreo en el norte de Alaska para apoyar las actvidades del Departamento de Defensa estadounidense.