Guerra de Ucrania: Blinken advierte del apoyo de China a Rusia

La reunión del secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y el representante chino Wang Yi, no ha reducido las tensiones y desconfianzas entre ambos países. Un encuentro por la noche, en un lugar desconocido, fuera de la Conferencia de Seguridad. Más tarde, en una entrevista a CBS, Blinken dijo que Washington tiene información sobre el apoyo armamentístico chino a Rusia, de momento no letal, pero que pronto podrían ser armas letales, aunque no ha proporcionado más detalles.

FOTO: El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Petr David Josek / POOL / AFP