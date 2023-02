Del ovni al FANI: ¿qué son los objetos voladores derribados en los últimos días?

El Ejército de Estados Unidos ha derribado un nuevo objeto volador no identificado, en esta ocasión sobre el lago Hurón, en el norte del país. Se trata del tercer artefacto de estas características interceptado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá. Aunque el Pentágono "no descarta ninguna posibilidad", incluida la de un origen "extraterrestre", sus principales sospechas apuntan a que se trata de artefactos destinados al espionaje.

"No descartamos nada en este momento", se ha limitado a decir a los medios de comunicación Glen VanHerck, jefe del Comando Norte estadounidense, quien tampoco ha confirmado si se trata de artefactos chinos, como lo era el globo abatido el pasado día 4 de febrero sobre la costa de Carolina del Sur. Sin embargo, en declaraciones concedidas de manera anónima, otro funcionario estadounidense de Defensa ha manifestado a la agencia Reuters que el Ejército no había visto ninguna evidencia que pueda apuntar al supuesto origen alienígena de los objetos.

Lo que tampoco han aclarado es la forma del nuevo artefacto volador ni su medio de propulsión. Estados Unidos los sigue denominando "objetos", sin entrar en detalles, ya que los militares aún no han podido determinar qué tecnología emplean para mantenerse en el aire. El general VanHerck asegura que por eso "no los clasifica como globos", mientras que el que se derribó el 4 de febrero era "claramente" un globo. "No soy capaz de categorizar cómo se mantienen en el aire. Podría tratarse de un tipo de globo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión", ha dicho a la prensa.

A falta de recuperar los restos de los tres objetos volantes derribados, poco se sabe de ellos, salvo que en principio serían de menor tamaño que el globo chino abatido recientemente. Del objeto interceptado sobre Canadá solo ha trascendido que se trataba de un pequeño artefacto "cilíndrico" que sobrevolaba el país a unos 12.000 metros de altura. Del de Alaska, por su parte, únicamente se conoce que tenía "el tamaño de un coche".

Los representantes del Pentágono han evitado pronunciar "objeto volador no identificado" (ovni, en español; UFO, en inglés), debido a las connotaciones que habitualmente tiene esta palabra, ya que se asocia a "platillo volante" de naturaleza alienígena, lo que puede alimentar teorías conspiranoicas. Sin embargo, ovni se utiliza frecuentemente para referirse a cualquier objeto volador de origen desconocido, que además no tiene necesariamente por qué ser tecnológico o tripulado. Para evitar suspicacias, las autoridades han optado por referirse a los ovnis como FANIS 'fenómenos aéreos no identificados' (UAP: unidentified anomalous phenomenon, en inglés).