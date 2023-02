El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha mantenido por primera vez este sábado una reunión en persona con un alto cargo chino sobre la crisis desatada entre ambos países tras el descubrimiento y derribo de un globo "espía" chino sobre territorio estadounidense.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado en Twitter que el encuentro, que se ha producido en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, en inglés), ha tenido lugar con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh).

“Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication.“