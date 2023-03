El "cuídate de los Idus de marzo" de William Shakespeare volvió a ser pertinente el miércoles, al menos, para Credit Suisse y algunos inversores en Europa y Estados Unidos. El desplome histórico en Bolsa de la entidad helvética propagó el temor a un contagio por el sistema bancario europeo, solo unos días después de la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB).

Las crisis bancarias consecutivas a los dos lados el Atlántico han agitado los ánimos de los mercados, con el recuerdo del crack de 2008 aún demasiado reciente. Pero, ¿qué ha pasado exactamente?, ¿qué medidas se han tomado?, ¿están relacionados los problemas de Credit Suisse y SVB?

¿Hay una crisis extendida en el sistema bancario estadounidense?

No, aunque otras instituciones financieras se han visto arrastradas, como Signature Bank, Western Alliance o First Republic Bank. Esta última ha sido rescatada por una alianza de 11 grandes bancos del país —entre los que se encuentran PMorgan y Bank of America— con depósitos de hasta 30.000 millones de dólares. Para los reguladores estadounidenses, el movimiento es muestra de la resistencia de su sistema bancario.

"Probablemente, se ha fallado en la supervisión de los bancos regionales o los bancos más pequeños", valora Santiago Carbó, catedrático de economía de CUNEF, en declaraciones a RTVE.es, y explica que, en cambio, los cinco grandes bancos en Estados Unidos sí están más supervisados, con más requerimientos y colchones de capital, para generar confianza.