La quiebra del Silicon Valley cuestiona la subida de tipos de interés

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) ha puesto los tipos de interés en el punto de mira, ante el temor a que se produzca una nueva crisis financiera. La histórica subida de los últimos meses ha sido uno de los desencadenantes del colapso de la entidad y, paradójicamente, esto a su vez podría ser el punto de inflexión en el ciclo de alza de tasas iniciado con motivo de la guerra en Ucrania y que, entre otros, ha disparado el euríbor hasta el 3,5% en febrero y las hipotecas unos 300 euros mensuales de media.

Tanto es así que los mercados de futuro ya apuntan a un cambio en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, con el fin de devolver la estabilidad financiera. Según los expertos consultados, tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) podrían frenar el ritmo de subidas de los tipos de interés o, al menos, hacer que estas sean menos agresivas en los próximos meses.

Sin embargo, no deben perder de vista la inflación, que en 2022 alcanzó su nivel más alto de las últimas tres décadas y aún se encuentra muy lejos del objetivo del 2% marcado. “Los bancos centrales lo tienen ahora todavía más complicado porque tienen un doble objetivo: por un lado, el de aplacar la inflación, de ahí la subida de tipos de interés; pero tampoco pueden descuidar la estabilidad financiera”, advierte en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

Los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando el SVB anunció una ampliación de capital para tratar de hacer frente a dificultades financieras. Esta situación llevó a muchos clientes a retirar sus fondos, lo que provocó caídas en las bolsas de más del 60%. La situación se agravó y el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California tomó las medidas que ya se conocen: procedió al cierre de la entidad por falta de liquidez y tomó el control de los depósitos, lo que sembró el caos en el sistema bancario en Estados Unidos y en las bolsas de todo el mundo.

El BCE será el primero en actuar

Pero antes de que la Fed tome decisiones, esta semana le toca el turno al Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno del supervisor se reúne este jueves y deberá decidir cómo actuar ante el colapso de la entidad americana. “Es complicado porque tenemos un problema de inflación y no disponemos de una semana más como tiene la Reserva Federal”, que precisamente son “los que han tenido el problema en su territorio”, afirma en una entrevista en RNE el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó. En su opinión, es probable que ellos sí se replanteen un cambio en su hoja de ruta, “pero aquí nos va a pillar un poco cerca”, añade.

07.23 min 24 horas - Santiago Carbó, economista: "Hemos aprendido de 2008" - Escuchar ahora

En este caso, los mercados esperaban una subida de los tipos -actualmente en el 3%- de entre el 0,25% y el 0,5%. Y, según los expertos consultados, lo normal es que se mantenga: “El BCE tiene que confiar en su hoja de ruta, ya que no tiene prácticamente tiempo y hasta ahora no se ha visto afectada ninguna entidad o los movimientos internacionales de capitales más allá del gran impacto en las bolsas”, añade Carbó.

En la misma línea, Torres asegura que “lo más probable” es que esta semana el supervisor europeo “mantenga la subida de medio punto que se había anticipado” porque “sencillamente tendría un problema de credibilidad el hecho de no hacerlo”. No obstante, sí prevé que “cambie su discurso a raíz de lo que está pasando en los mercados financieros y no anuncie nuevas subidas de tipos o, por lo menos, no las cuantifique”.

Además, añade, cree que es posible que “modere algo que es muy importante para nosotros para la economía española: su discurso en relación a los bonos, los títulos de deuda pública que tiene en su balance”. “Se había vaticinado una reducción de ese balance en bonos públicos, pero posiblemente no lo mencione en esta ocasión o, por lo menos, retrase esa política, porque eso añadiría todavía más presión en los mercados en un momento en que hay muchísima volatilidad y esto puede afectar la economía”.