El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, tal y como ya avisó a mediados de febrero, en un escenario marcado por la incertidumbre de los mercados tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y la crisis del Credit Suisse. Además, la institución ha asegurado que está "preparada" para inyectar liquidez en caso de que sea necesario.

A pesar de la inestabilidad vivida en los últimos días en los mercados, el BCE sigue su estrategia marcada, como ya preveían muchos analistas, con el fin de contener la inflación y reducirla al objetivo marcado del 2%. "Confiamos en que la decisión de hoy es coherente y necesaria” e “indicamos que, de cara al futuro, nos basaremos en los datos", ha remarcado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en rueda de prensa.

"Today we took these monetary policy decisions:



We raised interest rates, by 0.5 percentage points

Our future decisions will depend on how we see inflation developing and how well our past rate hikes tame inflation