El Banco Central Europeo volverá a subir este jueves, previsiblemente, 75 puntos básicos los tipos de interés para frenar una inflación que alcanzó en septiembre el 9,9% en la zona del euro, según datos de Eurostat.

Esta será, por tanto, la tercera subida de tipos acometida por el BCE, que ya los incrementó 0,5 puntos en julio y 0,75 puntos en septiembre. Con la subida de este jueves, la tasa alcanza el 2%.

En un contexto de elevada inflación y un contexto macroeconómico volátil, los expertos justifican el enfoque del organismo basado en "reunión a reunión".

La decisión de este jueves no es ninguna sorpresa y el economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, Karsten Junius, ya comentaba este mismo día que el Consejo de Gobierno del banco europeo estaba de acuerdo en que no había otra alternativa a esta subida de 75 puntos básicos.

Los expertos prevén futuros incrementos en diciembre "Es muy probable que le siga una nueva subida de 75 puntos básicos el 15 de diciembre", comentaba este miércoles el miembro del comité de inversión de Carmignac, Kevin Thozet, que matizó que el objetivo es "es situar los tipos de interés en la tasa neutra del 2% lo antes posible y, por lo tanto, llevar la política monetaria a un terreno restrictivo, con el fin de influir en el aumento de los precios". "Seguimos creyendo que el BCE deberá elevar su principal tipo de refinanciación hasta el 3% de aquí a finales de año, ya que un nivel inferior no es creíble frente a la actual dinámica inflacionista", señala el jefe de estrategia global de mercado de Natixis IM Solutions, Mabrouk Chetouane. "De cara a 2023, el BCE tendrá que elegir entre preservar la estabilidad financiera y luchar contra la inflación en un contexto de alto riesgo, especialmente en términos de crecimiento económico", añade el analista. 15.48 min Las Mañanas de RNE - Alfonso García Mora (IFC): "Hay que subir los tipos para enfriar las economías" - Escuchar ahora

Subir ahora los tipos para evitar que la inflación se asiente Hace unos años, el BCE prestaba a los bancos dinero a tipos de interés muy bajos, incluso negativos, con el objetivo de impulsar así el crecimiento económico. Ahora, con los recientes incrementos, la tasa de depósito ya no es negativa y el tipo de interés que los bancos pagan por ellas es inferior al que reciben al depositar el exceso de reservas en el BCE. Por ello, el banco europeo estudia cambiar en las condiciones de esas operaciones, y se plantean varias opciones. En primer lugar, podría compensar el beneficio de los bancos de las condiciones favorables de estas operaciones de refinanciación mediante una reducción de la remuneración media de las reservas. En segundo lugar, podría remunerar la mayoría de las reservas bancarias al tipo de la facilidad de depósito, excepto una parte de las reservas relacionadas con los préstamos de estas operaciones de refinanciación. Si el BCE excluye una gran parte de las reservas de los bancos de su remuneración de los depósitos, tendrá un efecto importante en los tipos del mercado monetario.