La subida de tipos de interés del Banco Central Europeo ha puesto en la diana a la banca, tras el anuncio de un nuevo impuesto para recaudar 3.000 millones en dos años. El sector financiero tendrá unos márgenes de beneficio más amplios, pero tendrá que afrontar un coste fiscal imprevisto.

Las consecuencias para las familias, las empresas y el Estado pasan por una financiación más cara que hará subir las cuotas de las hipotecas, dificultará los proyectos de inversión empresarial e impulsará la prima de riesgo y el coste de la deuda pública. Además la banca ya ha endurecido el crédito y llimitará su oferta aún más en el tercer trimestre, según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España.

El analista de IG Markets, Álvaro Huerta, indica a RTVE.es que la subida de los tipos de interés se está viendo en las hipotecas porque "el euríbor ha subido una barbaridad últimamente". En un escenario en el que los tipos se colocasen en el 2 %, para una hipoteca de 100.000 euros referenciada al índice variable, más un 0,5 % o un 1 % adicional, podría suponer unos 3.000 euros al año, unos 250 euros al mes, solo de intereses.

Huerta valora que "al final, no deja de ser un gasto adicional para las familias que tienen que controlar más este tipo de costes" y señala que el consumo va a bajar, ya que con unos ingresos medios de 25.000 euros anuales, sumar 3.000 euros a la hipoteca, significa que es un dinero que no se puede dedicar a otra cosa.

Huerta cree que " la gente tiene miedo y se está preparando para lo que pueda venir ", subraya que el nivel de ahorro de las familias está en máximos de los últimos años, aunque con el alza del IPC no es una buena opción porque "la inflación se come los ahorros".

Gallardo puntualiza que todo no serán buenas noticias "tendrán que estar muy atentos al posible deterioro de la economía y si influye en el crecimiento de la tasa de morosidad de los préstamos".

La responsable de mercados de capitales de Cecabank estima que la subida de tipos "traerá consigo una subida en la facilidad marginal de depósito, mejorando la remuneración del exceso de liquidez de más de 4,3 billones de euros y del pasivo. No pensamos que pueda incrementar en exceso los costes de financiación de los bancos mientras dure la liquidez ilimitada en las subastas del BCE".

Nuevo impuesto financiero

Con respecto al nuevo tributo a la banca y la prohibición de repercutirlo en los clientes, la portavoz de iAhorro, Laura Martínez, valora a RTVE.es que "va a ser un punto muy difícil de medir. En estos momentos, las entidades ya están revisando los tipos de sus hipotecas al alza. Es una tendencia de las últimas semanas y seguramente se siga repitiendo. No sabemos qué capacidad va a tener el Gobierno de controlar esto y de atribuir estas subidas al impuesto que ha aprobado".

La subida de los tipos de interés del BCE hace que el dinero ya no sea gratis por lo que los bancos ya están revisando sus tipos y eso sin tener en cuenta esta nueva figura fiscal. Martínez añade que "lo mismo puede pasar con las comisiones en las cuentas o en las tarjetas. Puede que a los ciudadanos que ahora tienen en vigor una cuenta o tarjeta no se le aplique ninguna subida, pero sí pueden producirse cambios en las nuevas ofertas de estos productos haciendo que no sean tan atractivas como hace unos meses. Cada vez va a ser más difícil encontrar una cuenta sin comisiones".

Huerta cree que el primer impulso de la banca será "trasladar ese impuesto al cliente final y ofrecer un interés más alto en las hipotecas. Los bancos ya iban a subirlos, lo que harán es aumentar esos costes para que los clientes paguen algo más".

Desde IG Markets, indica que los poderes públicos "poco van a poder hacer". Pone como ejemplo, que a la hora de negociar una hipoteca a tipo fijo, los bancos que ahora pueden ofertar un 1,20 propondrán un 1,30, pero irán reduciendo todas esas ventajas que estaban ofreciendo con una política comercial muy agresiva. "El banco tiene mil maneras de aplicarselas al cliente final, eliminar tarjetas gratuitas u otros servicios asociados", reflexiona Huerta. Añade que las eléctricas "lo tienen más difícil. La factura es lo que es, pero todas las promociones las van a restringir más y los clientes van a pagar más".