El descuento del combustible, una medida de urgencia, pero insuficiente: "No va a contener la subida del precio de la gasolina"

Han pasado más de dos meses desde que entró en vigor la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible dirigida a todos los conductores. Aunque la medida ha supuesto cierto alivio para sus bolsillos, el encarecimiento de gasolina y diésel ya ha absorbido el 75% de la rebaja, de modo que los expertos señalan que este mecanismo, aunque fue efectivo como medida de choque, no lo es a largo plazo y no va a frenar la escalada de precios del carburante.

El primer día de junio, el Ejecutivo anunció que iba a prorrogar esta medida tres meses más, hasta el 30 de septiembre, con lo que acumularía seis meses desde el 29 de marzo, cuando se puso en marcha dentro del Plan Nacional para paliar los daños económicos de la guerra de Ucrania.

No obstante, la medida no solo podría extenderse en el tiempo, sino también en forma y fondo. Ese mismo día, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió la puerta a ajustarla en función de la renta y hacerla más eficaz para familias más vulnerables. Mientras tanto, los expertos insisten en que hay alternativas más eficaces y permanentes, como una rebaja de los impuestos del carburante o bonificar directamente el transporte público.

“ Yo no creo que esté funcionando. A mí me parece insuficiente y, además, no considero que sea una medida oportuna ”, nos explica Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas e ICADE.

Una medida de urgencia, pero que no funciona a largo plazo

Para algunos expertos, no ha sido una mala opción si se contempla como una medida de urgencia, es decir, un mecanismo de reacción para paliar el problema a priori, pero poco efectivo a largo plazo. “No era algo que fuera a funcionar en el futuro, y eso se sabía. No es sostenible porque es imposible que podamos fijar un ratio de precio por litro y que siempre sea el mismo”, y si el combustible se encarece, como ha ocurrido en las últimas semanas, la rebaja tendría que hacerlo también en la misma medida, nos explica Víctor Fermosel, profesor de EAE Business School.

De hecho, en la primera semana de junio, el encarecimiento del carburante ya “se comió” el 75% del valor de la ayuda de 20 céntimos, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los usuarios en este ámbito.

Por ello, al igual que Moratilla, recomienda una rebaja de impuestos del combustible, como han hecho en Portugal, Irlanda y Polonia, “porque por mucho que suba el precio de la gasolina, la rebaja es proporcional a ese incremento”, indica el profesor. Esta rebaja fiscal sería para todos los conductores por el hecho de combatir una inflación disparada que están sufriendo todos los hogares.

Además, ayudas especiales a empresas y autónomos que realmente lo necesiten, siempre y cuando repercuta en un beneficio para toda ciudadanía, el consumidor final, y no en una escalada de precios en cadena. “De poco me vale que se ayude a un sector si luego no está dispuesto a ayudar al resto”, señala Fermosel, “y si lo vamos a hacer solamente para mejorar las cuentas de resultados de ciertas empresas, no tiene sentido”.