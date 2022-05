Las petroleras disparan sus beneficios en plena escalada de los precios de la energía

La pandemia y las restricciones empujaron a las petroleras a fuertes pérdidas, pero ahora el contexto ha cambiado y estas mismas empresas disfrutan de unos beneficios con muchos ceros. Entre enero y marzo, la francesa Total consiguió unas ganancias de alrededor de 8.500 millones de euros. La británica Shell, más de 8.600 millones y BP, unos 5.900 millones. El caso más llamativo es el del gigante saudí Aramco, que obtuvo casi 38.000 millones de euros. En nuestro país, Repsol también vio cómo sus beneficios se dispararon hasta superar los 1.000 millones.

Este aumento de ganancias se debe a que el precio del petróleo lleva semanas instalado por encima de los 100 dólares el barril, pero esta no es la cifra en la que debería fijarse el ciudadano de a pie. Los conductores no compran directamente crudo, sino productos refinados, como los combustibles, y aquí entra en juego el otro factor que explica por qué el sector gana más: el incremento de los márgenes de las refinerías. Por eso, las cotizaciones internacionales de la gasolina y del gasóleo están subiendo más que las del petróleo y esto se traduce en que los carburantes sigan encareciéndose pese a que el precio del crudo se ha estabilizado.

La guerra también impulsa las ganancias de las refinerías

Por último, el conflicto de Ucrania no ha hecho más que agravar un problema que ya venía arrastrándose. “La guerra ha provocado una redistribución del suministro, que ha hecho aumentar los márgenes de las refinerías. Como muchos países ahora no quieren comprarle a Rusia productos derivados del petróleo o han reducido sus pedidos, el resto de compañías puedan aumentar precios sin que la demanda se resienta, así que los precios suben”, explica Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School. Además, el diésel no es una especialidad de las refinerías europeas, así que buena parte lo importaban de Rusia. Ahora el sector debe buscar alternativas y esto alimenta la inflación. Los expertos calculan que Rusia ha dejado de exportar más de un millón de barriles diarios de combustibles debido a estas sanciones autoimpuestas por las empresas occidentales.



¿Cuándo veremos que los combustibles se abaratan? “El mercado se estabilizará a la fuerza”, subraya Ezpeleta, pero él no ve una salida hasta, al menos, después del verano. “Esto se resuelve de dos maneras: o baja la demanda o sube la oferta y probablemente pasarán las dos cosas. No todo el mundo puede permitirse precios tan altos y a lo largo de los meses la producción de las refinerías estará donde debe estar”, añade Maoret.