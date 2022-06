El ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido la “transparencia” y la “pulcritud” de los contratos del Gobierno para la celebración de la cumbre de la OTAN a finales del mes de junio y ha dicho no compartir la acusación que hizo Podemos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre haber adjudicado “a dedo” 37 millones de euros: “Es una acusación que Podemos tiene que acreditar, yo no la comparto”.

En una entrevista en RNE, Garzón ha dicho que tanto él como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no están de acuerdo con lo que dijo el pasado lunes el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que aseguró que su formación no participaría de la cumbre de la OTAN: "Podemos no va a asistir porque creemos que hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar y que se han adjudicado a dedo, sin ningún tipo de concurso público. Esos 37 millones no van a beneficiar a un escenario de paz".

Preguntado sobre si comparte estas afirmaciones, ha respondido que “no, en absoluto”. “Son contratos totalmente de acuerdo a la ley, son aprobados en Consejo de Ministros y no cabe ninguna duda de que en ese aspecto hay una pulcritud administrativa plena”, ha zanjado.

Y ha limitado la acusación exclusivamente a “un miembro de Podemos”, por lo que es la formación morada y no todo el espacio confederal de Unidas Podemos el que “tiene que acreditar por qué han hecho esa afirmación”. “Yo no la comparto”, ha insistido.

Las diferencias sobre la OTAN "no ponen en peligro el Gobierno de coalición" El ministro también ha sido preguntado por las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la OTAN y si puede afectar a la coalición. “Lo que priorizamos, donde ponemos el acento, es en el acuerdo de coalición” con políticas relativas a la igualdad o los derechos sociales, ha dicho: “Y esas otras diferencias que hay en otras cuestiones no ponen en peligro, en absoluto, el Gobierno de coalición”. Respecto a la OTAN, ha recordado que IU fue fundada en el año 1986 y, desde entonces, en el partido “siempre ha habido una conciencia de que la OTAN no es un instrumento que vaya a resolver los problemas” en una línea de “paz”. Pero ha recalcado que en España hay poca "cultura de la coalición", por lo que hace falta, ha dicho, “normalizar las diferencias” que existen en las coaliciones y “no hacer de ellas una montaña”. "Pensamos que el Gobierno de coalición debería estar de acuerdo en todo en un gobierno de coalición y eso es literalmente imposible por ser diferentes fuerzas políticas", ha zanjado.

“Es muy importante proteger a Yolanda Díaz” En los últimos meses han aumentado las diferencias dentro del propio espacio confederal de Unidas Podemos: por la guerra en Ucrania, por la OTAN y también por el papel de Díaz en las elecciones andaluzas y su intención de lanzar su proyecto político. El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido recientemente muy crítico con ella por haber puesto a dedo en Andalucía a la candidata de IU sobre el ‘morado’ para encabezar la coalición Por Andalucía. "Hemos vuelto a las puñaladas y despachos", dijo, y aseguró que no era “la mejor manera” de empezar el “frente amplio” que Díaz quiere lanzar. “Tengo la sensación de que Yolanda ha hecho un trabajo extraordinario y así lo visualiza la mayoría de la población española”, ha defendido Garzón al respecto. Ha asegurado que la vicepresidenta podría “encarnar los anhelos y aspiraciones de la izquierda” y ha destacado que el proyecto que ella busca trata de dar protagonismo a los ciudadanos, haciendo de los partidos algo “secundario”, ya que la ciudadanía está “muy hastiada de la crispación política”. En este contexto, ha defendido: “Es muy importante proteger a Yolanda Díaz y que esto salga adelante, no solo por el bien de nuestro propio espacio político sino para que siga habiendo fuerzas progresistas en el gobierno que promuevan la protección social”. Ha destacado que el proyecto de Díaz está hecho para “sumar”. “Va a encontrar seguro múltiples obstáculos, pero por eso hay que protegerla y que todo esto sea superado”. Sobre las elecciones andaluzas, ha dicho que sería "maravilloso" compartir campaña electoral con el líder de Más País, Íñigo Errejón, y los distintos dirigentes de Unidas Podemos y ha reivindicado que el reto de estos comicios requiere estar "por encima de cualquier cuestión interna".