La gasolina supera por primera vez los dos euros el litro y se sitúa por encima de la media europea

El precio del combustible sigue estable y al alza. Esta semana, la gasolina de 95 se vende a 2,048 euros el litro de media, superando por primera vez los dos euros el litro y situándose por encima de la media europea. Además, el diésel se vende a 1,916 euros. Estos son datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea difundidos este jueves.

Una vez aplicado el descuento de 20 céntimos del Gobierno, la gasolina se vende a 1,848 euros por litro de media y el diésel se sitúa en 1,716 euros. A la luz de estos datos, el precio de la gasolina ya "se ha comido" toda la rebaja del Ejecutivo y este jueves es 23 céntimos más cara que cuando se aprobó este descuento.

Con estos precios, el coste de la gasolina, que vuelve a superar al gasóleo y encadena siete semanas de subidas, aumenta un 4,5% con respecto a la semana anterior y bate el récord de 1,844 registrado el pasado marzo. El gasóleo es un 3,9% más caro después de subir por primera vez en el último mes.

En este escenario, el Gobierno anunció el 1 de junio que va a prorrogar tres meses más la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Sin embargo, tanto para los usuarios como para los expertos, se trata de una medida insuficiente.

El Gobierno prorrogará la medida y estudia dirigirla a familias más vulnerables

El pasado 1 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que va a prorrogar la rebaja otros tres meses más, hasta el 30 de septiembre, dentro del Plan Nacional contra los daños económicos de la guerra de Ucrania, que también se extenderá hasta esa fecha.

No obstante, la medida también podría ajustarse para atender de forma más eficaz a familias más vulnerables. Ese mismo día, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, indicó en una entrevista a RNE que el Ejecutivo está "estudiando y negociando" hacer la medida más progresiva y eficaz, de forma que tenga en cuenta el nivel de renta y llegue "a quienes verdaderamente lo necesiten o que estén mucho más expuestas sencillamente porque son más vulnerables".

"Cuando son subvenciones a toda la población, son medidas regresivas. No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna, por decirlo irónicamente, que no llega ni a 10.000 euros", defendió entonces el ministro. Por tanto, aunque el Ejecutivo aún no ha confirmado esta intención manifestada por Garzón, tendría que incluirse en el nuevo texto que será aprobado en unas semanas: "Habrá que encontrar la fórmula que mejor se adapte, si no llega al real decreto, tendrá que llegar en otra fórmula", señaló.