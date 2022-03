Zelenski le ha pedido al Secretario General de la ONU, António Guterres, anular el derecho al voto de Rusia en el Consejo de Seguridad, calificar las acciones y declaraciones rusas como genocidio del pueblo ucraniano y ayudar en la entrega de cadáveres de militares rusos.

“To deprive the aggressor country of the right to vote in the UN Security Council, to qualify 🇷🇺 actions & statements as genocide of 🇺🇿 people, to help with the delivery of corpses of 🇷🇺 soldiers. Talked about it in a conversation with the #UN Secretary General @antonioguterres.“