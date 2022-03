Aún quedan ciudadanos españoles en Ucrania. Algunos se sienten atrapados y otros están intentando salir del país por diferentes vías.

"Estamos perdidos y agradeceríamos cualquier ayuda por parte del Gobierno de España", dice Marcos, quien lleva dos días con Diana en un refugio porque es más seguro que su casa. Viven en Odesa y quieren volver urgentemente a España.

"Hemos estado llamando a la embajada durante estos dos días y el primer día nos dijeron simplemente que no podían ayudarnos y que dejáramos nuestros datos", relata Marcos. Volvió a llamar al día siguente y le dijeron que no existía un plan de evacuación, que solo había capacidad operacional en Kiev, la capital del país.

Exteriores recomienda a los españoles que abandonen Ucrania y aconseja no viajar al país

Ellos no regresaron a España cuando el Gobierno recomendó días antes salir de Ucrania porque se preparaban para viajar con sus mascotas. Finalmente, un amigo les dejará el coche para salir hacia Moldavia.

Varios españoles viajan por carretera en dos convoyes escoltados por el GEO de la Policía Nacional. Van avanzando muy lentamente por la gran cantidad de vehículos que intentan escapar. TVE ha podido hablar con ellos pero no facilitan imágenes de su ubicación por seguridad.

El primer convoy, con 40 españoles, ha llegado a Polonia tras cruzar la frontera durante la tarde de este sábado. Allí han embarcado en un autobús que les conducirá a un aeropuerto para ser repatriados a España.

Lluís y Jordi han corrido con suerte. Ambos han viajado durante más de doce horas en un tren abarrotado con rumbo a Polonia. Les ha ayudado la federación ucraniana de fútbol. Otros no han podido salir todavía.

"En las ventanas hemos puesto cartones y unos cojines", nos cuentan, porque en caso de que hubiera un bombardeo, la explosión no haría que los cristales saliesen disparados.

"He contactado con la embajada y el consulado y no nos dan solución"

Mientras, Luis Delgado lleva tres días aislado. Llegó el martes para participar en una competición de baile, como juez internacional representando a España. No se pudo celebrar la competición que estaba prevista para este sábado y permanece en el hotel con su mujer. "He contactado con la embajada y con el consulado y no nos dan ninguna solución", dice Luis.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación les recomiendan permanecer en un lugar seguro y contactar por teléfono con las autoridades españolas.

"No vamos a escatimar esfuerzos, haremos todo lo que podamos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "No los estoy juzgando, se les dio la oportunidad de salir, y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en circunstancias que son de guerra, son extremas", ha asegurado el ministro.