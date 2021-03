Siria, una herida abierta en la conciencia de la humanidad

“Es tu turno, doctor”. Estas palabras escritas en la pared de un colegio en la ciudad de Dera fueron, para muchos en Siria, el inicio de todo. Las pintaron unos adolescentes alentados por los acontecimientos en Túnez y Egipto, al calor de la que se vino en llamar Primavera Árabe.

Tras las caídas de Zine El Abidine Ben Ali y de Hosni Mubarak, ese “doctor” al que se refería el grafiti era Bachar Al Asad, oftalmólogo de profesión, al que la repentina muerte de su hermano llevó al poder en esa República hereditaria instaurada por su padre Hafez.

Pocos se atrevían en Siria a desafiar el culto al presidente, a criticar su figura en público, temerosos de caer en la red de espionaje tejida en el país, con denunciantes en cada esquina, en cada edificio y el riesgo de detención y tortura. Es, precisamente, lo que les sucedió a esos chicos.

Una veintena fueron arrestados por las fuerzas de seguridad y sometidos a todo tipo de vejaciones durante semanas. Pero esta vez, sus familias y vecinos decidieron no callar. Acudieron a protestar frente a la comisaría, pidiendo que les devolvieran a sus hijos que, finalmente, fueron liberados. Algunos regresaron a sus casas con los dedos rotos o las uñas arrancadas. Para entonces, la maquinaria de represión del Estado ya estaba en marcha y de su brutalidad da fe un hecho que conmocionó al mundo.

Hamza al-Khateeb participaba junto a su familia en una de esas manifestaciones en Dera cuando fue detenido. Era el 29 de abril y Hamza tenía 13 años. Casi un mes después, el 24 de mayo, su cuerpo fue entregado a sus padres horriblemente mutilado. Presentaba heridas de bala, múltiples fracturas, golpes y quemaduras por todo el cuerpo y la amputación de los genitales. Ahí se acabó la esperanza de quienes habían confiado en las promesas reformistas y modernizadoras de Bachar Al Asad como respuesta a sus reivindicaciones pacíficas. Cada manifestación era respondida por sus aparatos de seguridad con fuego real, cada funeral por un manifestante muerto se convertía en una nueva protesta.

Diez años después, el mantra tantas veces repetido en la última década, “no hay una solución militar a la guerra de Siria ”, no puede estar más vacío de contenido. Porque la realidad sobre el terreno es que, hasta ahora, la única “solución” ha sido militar. Lo fue cuando Assad decidió en 2011 reprimir duramente las manifestaciones. Lo fue cuando parte de esa oposición optó por coger las armas. Lo fue cuando Irán y Rusia acudieron en ayuda de Damasco. Lo fue cuando los grupos terroristas fueron controlando terreno y Estados Unidos , al frente de una Coalición Internacional, intervino. Lo fue cuando Turquía invadió los cantones kurdos. Lo es, a día de hoy, con un régimen que juró "recuperar cada palmo de tierra" y que se ha ido imponiendo militarmente. “Asad o quemamos el país” fue el lema de sus seguidores.

La Guerra Mundial del siglo XXI

Siria es la “Guerra Mundial del siglo XXI”, con múltiples guerras dentro de una misma guerra, una herida abierta en la conciencia de la humanidad. En casi ninguna otra las atrocidades y abusos han sido tan ampliamente documentados. Y, sin embargo, de nada ha servido. Diez años después, casi la mitad de su población se ha visto obligada a desplazarse, dentro de sus fronteras o cruzándolas.

No fue hasta 2015 que Europa abrió los ojos, para después cerrarlos y sellar sus puertas. Los países vecinos (Turquía, Líbano y Jordania) siguen acogiendo a la inmensa mayoría de los que huyeron. Junto a ellos, intelectuales, periodistas, disidentes, activistas, que se han visto obligados a un exilio forzado.

Según una encuesta realizada por la ONG Save The Children, el 86% de los menores sirios refugiados no quiere ir a su país. Tampoco muchos adultos que temen represalias por parte del régimen o que, simplemente, no tienen un lugar al que regresar. Barrios enteros han sido borrados de la faz de la tierra.

Por ejemplo, Amnistía Internacional calificó a Raqa como “la ciudad más destruida en tiempos modernos”. Allí donde ISIS estableció la capital de su autoproclamado Califato y de donde fue expulsado por la artillería y bombardeos de la Coalición Internacional, en apoyo de las fuerzas kurdas que lucharon sobre el terreno contra el grupo terrorista. En una ofensiva final que, según la Organización de Derechos Humanos, mató a más de 1.600 civiles en 5 meses.