Ocho equipos españoles contra el resto buscarán en Brunete el trofeo del primer Mundial de Clubes sub-12

Este miércoles da comienzo en Brunete el primer Mundial de Clubes sub-12 de fútbol, un proyecto de la Fundación José Ramón de la Morena y LaLiga Futures. 20 equipos de todo el mundo, ocho de ellos españoles, pugnarán por el primer título de categoría mundial hasta el 29 de marzo, cuando se disputará la gran final que corone al campeón.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol, Real Betis, Valencia, Sevilla y Villarreal son los ocho representantes españoles. Cinco equipos completan la nómina de europeos: Arsenal (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), PSG (Francia), Bayer Leverkusen (Alemania) y Galatasaray (Turquía).

Como buen Mundial, no sólo Europa tiene que estar representada, así que de América vienen Boca Juniors y River Plate, los clásicos de Argentina, junto a Palmeiras y Flamengo, de Brasil. La lista la completan el Inter Miami CF, de Estados Unidos; el Wydad AC, de Marruecos; y el Shanghai Port, de China.

Los 20 equipos están encuadrados en cuatro grupos de cinco, que disputarán una primera fase de miércoles a viernes. Los dos primeros de cada grupo pasarán a cuartos de final, que se disputarán el sábado por la mañana, con las semifinales por la tarde. El domingo por la mañana se jugarán las finales, comenzando por el tercer puesto y la gran final después.

En cuanto a los grupos, los cinco rivales americanos estarán encuadrados en el Grupo A, el Grupo B lo conforman los cinco equipos del resto de Europa, y los primeros representantes españoles están en el C, con Real Madrid y Atlético de Madrid como gran atractivo, junto a Betis, Sevilla y el Wydad marroquí. Así pues, se disputarán dos derbis en la pelea por las dos primeras plazas.

Para Madrid y Atlético será la revancha del pasado torneo LaLiga Futures disputado en diciembre, donde los rojiblancos se impusieron en semifinales para quedar a la postre campeones. El rival del Atleti en aquella final fue el Villarreal, que ha quedado encuadrado en el Grupo D, junto a Barça, Espanyol, Valencia y Shanghai Port.

Antes, este martes, está previsto un aperitivo con un partido de exhibición entre una selección española y otra del resto del mundo. Por parte de la selección española, forman 15 alevines de los ocho clubes españoles presentes. No está Luca Villa, el 'Guajín' hijo del que es aún a día de hoy máximo goleador histórico de la selección española, David Villa.

Pero sí está otro heredero de la saga más exitosa de la Roja, puesto que en la terna de porteros figura Martín Casillas Carbonero, el hijo de la periodista Sara Carbonero y de Iker Casillas, leyenda en el Real Madrid y en la selección, continuando la saga en La Fábrica del club blanco.

Sin desmerecer a los anteriores, en Andalucía tienen las miras puestas en Dino Hodovic, del Betis, que en este torneo está alineado en la defensa, pero que en su liga juega en la posición de medio centro y se ha proclamado campeón con el conjunto verdiblanco dejando destellos de mucha calidad.