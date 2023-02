A falta de confirmación oficial (aunque ya cerrado), ENZO FERNÁNDEZ es nuevo jugador del Chelsea, procedente del Benfica. El argentino, tras lograr el Mundial con la albiceleste, recala en el conjunto 'blue' a cambio de 120 MILLONES DE EUROS y se convierte en el fichaje más caro de la historia de Inglaterra y, por supuesto, de su país. Así lo confirmaba Fabrizio Romano.

“Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica ¿¿¿¿ #CFC #DeadlineDay



Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.



Boarding set to be completed — London ¿¿ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ“