Xavi Hernández ha mostrado su felicidad con la plantilla que posee, aunque con las tres bajas que ha sufrido en este mercado de invierno piensa que una incorporación no le vendría mal:

"Estamos en una situación que dependemos mucho del 'fair play'. Con la salida de Héctor, que nos ha pedido salir porque quiere jugar más, la retirada de Gerard (Piqué) y la salida de Memphis nos vendría bien alguna incorporación".

[Sigue en directo el cierre del mercado de fichajes de invierno]

Pese a ello, Xavi puntualiza que "lo que venga refuerce de verdad, no fichar por fichar" y que puede "tirar de la Masía" si necesita jugadores durante la segunda vuelta. Además, el entrenador blaugrana reitera que tiene "una plantilla muy compensada".

El Barça podrá inscribir a Gavi, según un juzgado de Barcelona

El técnico azulgrana se ha alegrado mucho por Gavi, después de que un juzgado de Barcelona haya acordado la adopción de la medida cautelar para que LaLiga disponga de todo lo necesario para que el centrocampista pueda ser inscrito como jugador del primer equipo antes del cierre de mercado de invierno.

"De leyes no sé, pero es una gran noticia poder inscribir a Gavi, era uno de nuestros objetivos de este mercado de invierno. Estoy contento por él y es muy buena noticia para nosotros también".

La inscripción del jugador es clave porque, de no darse, podría abandonar el equipo gratis a partir del 30 de julio. Un caso que Xavi y el club consideran "irreparable" aunque el técnico no cree que pueda darse: "No veo a Gavi cambiando de aires. Es un jugador trascendenetal, está feliz en el Barça... No le veo marchando."