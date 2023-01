Ya es oficial. El delantero portugués Joao Félix deja el Atlético de Madrid y jugará cedido en el Chelsea hasta final de temporada.

Así lo ha anunciado el club rojiblanco, que en su nota informa también que el luso prolonga su vinculación con el club un año más.

"El Atlético de Madrid y el Chelsea han alcanzado un acuerdo para la cesión de Joao Félix hasta el final de la presente temporada. Asimismo, el delantero luso ha prolongado su vinculación con nuestro club por una temporada más, hasta junio de 2027. Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos a Joao Félix en esta nueva etapa profesional", dice el comunicado del club rojiblanco.

El Chelsea, por su parte, también ha hecho oficial el fichaje en sus redes sociales. "El artista ha llegado", dice la publicación del conjunto inglés que da la bienvenida al jugador portugués.

“The artist has arrived. ��



Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT“