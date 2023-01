Pablo Sarabia, nuevo jugador del Wolverhampton

El Wolverhampton inglés ha anunciado el fichaje del internacional español Pablo Sarabia, quien firma un contrato para las dos próximas temporadas y media y estará a las órdenes de su compatriota Julen Lopetegui.

“We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.



The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️“